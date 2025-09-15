 Али Асадов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая | 1news.az | Новости
Али Асадов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

First News Media20:00 - Сегодня
Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 15 сентября встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэй.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было подчеркнуто, что в результате совместных усилий Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Председателя КНР Си Цзиньпина отношения между двумя странами последовательно развиваются на основе принципов дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства.

Отмечалось, что с подписанием в апреле текущего года Совместного заявления об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства сотрудничество двух стран вступило в новый этап.

Также говорилось о значении рабочего визита Президента Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику в конце августа – начале сентября с точки зрения дальнейшего углубления двусторонних отношений и укрепления многостороннего сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития азербайджано-китайского сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

