В Казахстане нашли 150 гробниц неизвестной цивилизации

Археологи, исследующие территории в Западно-Казахстанской области, обнаружили ряд загадочных и интригующих курганов. Они нашли около 150 гробниц неизвестной цивилизации.

Как сообщает Archaeology Magazine, для данного региона характерны круглые курганы. А недавно обнаруженные памятники имели различные формы, в том числе и прямоугольные. Некоторые были даже образованы двумя взаимосвязанными кольцами, что является редкой конфигурацией в археологии евразийских степей.

Самый большой обнаруженный курган окружен рвом, его размер более 450 футов в диаметре - чуть более 137 метров. Археологи предположили, что это останки местного вождя или кого-то с высоким социальным статусом.

Предварительный анализ позволяет предположить, что гробницы относятся к раннему железному веку, хотя эксперты до сих пор не уверены, кто их построил. Отмечается, что степные земли когда-то были частью обширных торговых путей и служили колыбелью многих кочевых цивилизаций, в том числе ранних скифов и сакских племен.

Курганы в Казахстане - археологические памятники, оставленные древними кочевыми племенами саков, населявшими территорию страны в I тысячелетии до нашей эры. Курганы служили местами захоронения элиты - вождей, воинов и жрецов.