 Джейхун Байрамов встретился в Дохе с узбекистанским коллегой
Политика

Джейхун Байрамов встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

First News Media22:20 - 15 / 09 / 2025
Джейхун Байрамов встретился в Дохе с узбекистанским коллегой

15 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым в рамках чрезвычайного арабо-исламского саммита в столице Государства Катар, Дохе.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе встречи была выражена удовлетворённость динамичным развитием азербайджано-узбекских отношений на уровне стратегического партнерства во всех сферах, подчеркнуто, что в основе этих связей лежат дружеские и братские отношения между главами двух государств.

Стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях и проектах, реализуемых для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарной сферы.

Также обсуждались вопросы взаимной поддержки и сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Движение неприсоединения, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организацию исламского сотрудничества и Организацию экономического сотрудничества.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о подготовке к очередному Саммиту Организации тюркских государств, который состоится в октябре этого года в Азербайджане.

Было выражено беспокойство по поводу вопросов безопасности и региональных процессов, в том числе конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнута общая позиция о необходимости урегулирования нарастающей напряжённости дипломатическими путями.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

