Мальдивы стали новым государством-членом МАГАТЭ

First News Media23:00 - 15 / 09 / 2025
Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрила вступление Мальдивских островов в агентство, сообщили на сайте МАГАТЭ. Страна стала 181-м членом организации.

Официальный представитель страны при ООН Сальма Рашид заявила о приверженности страны принципам нераспространения и Соглашению о гарантиях, действующему с 1977 года. «Вступление в МАГАТЭ - это не только национальное достижение для Мальдивских островов, но и подтверждение того, что малые государства могут вносить значимый вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире», - приводят слова Рашид в пресс-релизе.

Она также отметила вклад МАГАТЭ в область лечения онкологических заболеваний с помощью ядерной медицины. Сальма Рашид выразила надежду, что Мальдивы в скором времени смогут начать сотрудничество с МАГАТЭ в этой области.

О вступлении Мальдив в МАГАТЭ стало известно на конференции, которая проходит с 15 по 19 сентября. Мероприятие организовали в здании ООН, где располагается офис агентства. Согласно списку государтсв-членов, опубликованному на сайте МАГАТЭ, в последний раз в организацию включили Острова Кука и Республика Сомали. Их приняли в агентство в 2024 году.

