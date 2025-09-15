 Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите

First News Media21:40 - Сегодня
Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите

15 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите в столице Государства Катар, Дохе.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, в ходе выступления отмечалось, что недавняя воздушная атака на Катар вызывает глубокую озабоченность, выражалась поддержка суверенитету и территориальной целостности Катара. Министр призвал не усугублять напряженность, придерживаться принципов международного права и Устава ООН.

Были высоко оценены посреднические усилия Катара по преодолению существующей ситуации в регионе Газа, подчеркнута необходимость возобновления переговоров между сторонами и достижения постоянного прекращения огня. В целом в контексте палестинского вопроса было еще раз подчеркнуто, что наша страна поддерживает решение, основанное на принципе "двух государств", в соответствии с нормами и принципами международного права, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Помимо мирных инициатив по решению кризиса в регионе, была отмечена важность усилий по оказанию гуманитарной помощи. В этом контексте было отмечено, что, в продолжение поддержки, оказанной Азербайджаном братскому палестинскому народу в предыдущие годы, с 2023 года, с начала эскалации конфликта, была выделена гуманитарная помощь в размере 2 миллионов долларов США. Кроме того, в выступлении было отмечено, что наша страна реализовала проекты поддержки Палестины в сферах образования и здравоохранения.

Поделиться:
95

Актуально

Политика

Президент: Сегодня весь мир говорит об Азербайджане

Политика

Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите

Общество

В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против ...

Xроника

Эрдоган поздравил Азербайджан - ФОТО

Политика

Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите

В ходе учений «Вечное братство – IV» состоялся День высокопоставленного наблюдателя - ФОТО

Али Асадов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

Президент: Сегодня весь мир говорит об Азербайджане

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Фонд Гейдара Алиева подписал меморандум с Ватиканской Апостольской библиотекой и Апостольским архивом

Симонян: Армения будет покупать азербайджанский бензин

Состоялась церемония открытия 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане проходят многонациональные совместные учения сил спецназа

Последние новости

Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите

Сегодня, 21:40

В Баку пассажир избил водителя автобуса - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

Сегодня, 21:00

В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против азербайджанцев в 1988-92 годах

Сегодня, 20:40

В ходе учений «Вечное братство – IV» состоялся День высокопоставленного наблюдателя - ФОТО

Сегодня, 20:20

Али Асадов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая

Сегодня, 20:00

Компания Bakcell провела встречу со школьниками Современного образовательного комплекса по случаю Дня знаний

Сегодня, 19:45

Тело народного артиста Гаджи Мурада Ягизарова завтра доставят в Азербайджан

Сегодня, 19:30

Эрдоган поздравил Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 19:05

Подписано соглашение о сотрудничестве между Азеркосмос и компанией из ОАЭ

Сегодня, 18:53

Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции

Сегодня, 18:33

Совместная операция СГБ и МВД: В Шуше обнаружено большое количество оружия и боеприпасов - ВИДЕО

Сегодня, 18:22

Президент: Сегодня весь мир говорит об Азербайджане

Сегодня, 18:04

Посольство Швеции благодарит Хикмета Гаджиева за дискуссию о дальнейшем развитии партнерства Азербайджана с НАТО

Сегодня, 17:56

В Самухе машина влетела в магазин

Сегодня, 17:52

В этих местах в Баку наблюдаются сильные заторы

Сегодня, 17:44

OpenAI создаёт человекоподобных роботов

Сегодня, 17:27

Посол Финляндии в Иреване: Карабахские армяне должны найти свою жизнь в Армении

Сегодня, 17:04

Делегация из США впервые приехала в Украину для оценки месторождений

Сегодня, 16:55

СМИ: с Пугачевой требуют 1.5 млрд рублей из-за слов о Джохаре Дудаеве

Сегодня, 16:50
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в БакуСегодня, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22