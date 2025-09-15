Джейхун Байрамов выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите

15 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие и выступил на чрезвычайном арабо-исламском саммите в столице Государства Катар, Дохе.

Как сообщили в министерстве иностранных дел, в ходе выступления отмечалось, что недавняя воздушная атака на Катар вызывает глубокую озабоченность, выражалась поддержка суверенитету и территориальной целостности Катара. Министр призвал не усугублять напряженность, придерживаться принципов международного права и Устава ООН.

Были высоко оценены посреднические усилия Катара по преодолению существующей ситуации в регионе Газа, подчеркнута необходимость возобновления переговоров между сторонами и достижения постоянного прекращения огня. В целом в контексте палестинского вопроса было еще раз подчеркнуто, что наша страна поддерживает решение, основанное на принципе "двух государств", в соответствии с нормами и принципами международного права, соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Помимо мирных инициатив по решению кризиса в регионе, была отмечена важность усилий по оказанию гуманитарной помощи. В этом контексте было отмечено, что, в продолжение поддержки, оказанной Азербайджаном братскому палестинскому народу в предыдущие годы, с 2023 года, с начала эскалации конфликта, была выделена гуманитарная помощь в размере 2 миллионов долларов США. Кроме того, в выступлении было отмечено, что наша страна реализовала проекты поддержки Палестины в сферах образования и здравоохранения.