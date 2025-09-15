Совместная операция СГБ и МВД: В Шуше обнаружено большое количество оружия и боеприпасов - ВИДЕО

В Шуше обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Согласно сообщению, распространённому Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики совместно с Министерством внутренних дел и Агентством по разминированию (ANAMA), на территории Карабаха продолжаются мероприятия по выявлению незаконно хранящегося оружия и взрывчатых веществ.

В ходе одной из таких операций в селе Кичик Галадереси Шушинского района был обнаружен и изъят значительный арсенал оружия и боеприпасов. Обнаружение стало результатом совместной работы силовых структур страны.

Согласно официальной информации, оперативно-розыскные мероприятия в этом направлении продолжаются.