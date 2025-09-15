 Подписано соглашение о сотрудничестве между Азеркосмос и компанией из ОАЭ | 1news.az | Новости
Подписано соглашение о сотрудничестве между Азеркосмос и компанией из ОАЭ

First News Media18:53 - Сегодня
Подписано соглашение о сотрудничестве между Азеркосмос и компанией из ОАЭ

Подписано новое соглашение о сотрудничестве между Космическим агентством при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана (Азеркосмос) и компанией SS Creative Solutions FZE из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как говорится в сообщении "Азеркосмос", документ был подписан в рамках IBC 2025, одной из крупнейших в мире выставок-конференций в области медиа, спутниковых и вещательных технологий, которая проходит в Амстердаме.

Согласно документу, в Пакистане будет реализован проект по телевещанию. В рамках проекта услуги видеотрансляции будут предоставляться через спутниковые ресурсы "Азеркосмос".

В этой международной платформе, охватывающей сферы спутниковых услуг, технологий, инноваций и вещания, приняли участие более 50 000 представителей из 170 стран. "Азеркосмос" также принял участие в этом престижном мероприятии и представил свою продукцию и услуги.

Участникам выставки была дана ​​подробная информация о 10-летней деятельности компании "Азеркосмос" в африканском регионе, а также о продукте Azconnexus, обеспечивающем высокоскоростную и надежную связь.

В рамках мероприятия представители "Азеркосмос" провели ряд двусторонних деловых встреч и обсуждений с партнерами из разных стран, открыв новые возможности для расширения сотрудничества в сфере спутниковых и вещательных технологий.

