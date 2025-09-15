Прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружие - СМИ

Переброшенные в Польшу для участия в операции НАТО "Восточный страж" истребители ВВС Франции Rafale способны нести ядерное оружие.

С таким утверждением выступил портал Defence-24.

Отмечается, что Франция отправила в Польшу эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье, на которой базируются самолеты-носители ядерного оружия. Портал предположил, изучив доступные фотоматериалы с нового места дислокации истребителей в Польше на авиабазе в Миньске-Мазовецком, что они прибыли без боеголовок.

Напомним, что Франция направила три истребителя Rafale в Польшу для участия в операции НАТО для защиты воздушного пространства стран восточного фланга альянса Eastern Sentry. Операция, о которой было объявлено 12 сентября, стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Североатлантического договора, инициированных по просьбе Варшавы в связи с вторжением российских беспилотников на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября.

Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства.