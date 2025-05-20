Увеличилось количество пострадавших при мощном взрыве в Сумгайыте - ОБНОВЛЕНО

В Сумгайыте произошел взрыв на одном из промышленных предприятий, расположенных на улице Сахил.

По предварительной информации, инцидент случился на предприятии, принадлежащем SOCAR, во время проведения сварочных работ. На место происшествия были незамедлительно привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили 1news.az из TƏBİB (Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями), 20 мая 2025 года, около 12:20, в связи со взрывом в городе Сумгайыт в Больницу скорой медицинской помощи при Сумгайытском медицинском центре были госпитализированы 5 мужчин.

Пострадавшим с ожогами различной степени тяжести была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние троих оценивается как тяжёлое, они будут переведены в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре. Лечение двух других пострадавших продолжается в соответствующем отделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

13:40

Стали известны некоторые подробности взрыва на заводе в Сумгайыте.

Как передает 1news.az, по информации, полученной Oxu.Az, сообщается, что инцидент был зафиксирован на предприятии, принадлежащем SOCAR.

По предварительным данным, взрыв произошел во время проведения сварочных работ.

13:03

В Сумгайыте на одном из промышленных предприятий произошел взрыв.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на одном из заводов, расположенных на улице Сахил города.

На место происшествия немедленно были привлечены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также личный состав и техника Государственной противопожарной службы.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека.

Причины взрыва выясняются, на территории принимаются меры безопасности.