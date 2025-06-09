Начато расследование причин массового отравления донером в Нахчыване - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня стало известно о том, что 17 человек отравилось донером, купленным в «Kassap Döner» в Нахчыване.

«Наши сотрудники провели соответствующие мероприятия в донерной, где произошёл инцидент, деятельность заведения была ограничена, приняты необходимые меры, а отобранные образцы направлены в лабораторию Нахчыванского института продовольственной безопасности. Расследование продолжается. Подробные результаты будут доведены до общественности» -цитирует APA начальника отдела контроля пищевой цепи Агентства продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики Орхана Оруджова.

По словам О.Оруджева, произошедший инцидент может быть связан как с сезоном, так и с нарушениями правил хранения и использования продуктов: «Расследование продолжается. На соответствующих этапах пищевой цепочки проводится проверка - как в заведениях, где хранится или перерабатывается сырой донер, так и в отношении термически обработанного донера. Отбираются образцы самого донера, а также соусов, кетчупов и майонеза, используемых при его приготовлении. Эти образцы направлены в лабораторию Института продовольственной безопасности. В целом по данным продуктам принят нормативно-правовой акт, в котором чётко указаны требования к температурному режиму. В ходе наших наблюдений было установлено, что нарушение правил хранения майонеза, кетчупа и других соусов при соответствующей температуре, а также несоблюдение гигиенических норм в конечном итоге приводит к подобным нежелательным инцидентам».

Известно, что из 17 отравившихся донером 9 являются детьми - после проведения симптоматической терапии и динамического наблюдения все пациенты с пищевым отправлением были выписаны с полным клиническим выздоровлением.

10:59

В Агентство продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики поступила информация от Нахчыванского центра инфекционных заболеваний о пищевом отравлении 17 человек донером, купленным в «Kassap Döner».

На основании поступивших данных агентством были оперативно приняты неотложные меры - подозрительная продукция была изъята из обращения, деятельность донерной приостановлена, сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Нахчыванской АР.

По факту проводится расследование, результаты которого будут доведены до общественности.