В Армении возбудили уголовное дело в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна

Спикер парламента Армении Ален Симонян удовлетворил ходатайство генерального прокурора Анны Вардапетян о возбуждении уголовного преследования в отношении Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна.

Как передает Caliber.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры страны.

Напомним, что прокуратура направила ходатайства в парламент о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении депутатов фракции «Армения» Сейрана Оганяна и Арцвика Минасяна.

Согласно ходатайству в отношении С.Оганяна, в декларациях, поданных в разные годы, последний скрыл принадлежащее ему имущество, в частности земельный участок, расположенный в общине Драхтик, и построенный на нем без разрешения частный дом. А А.Минасян злоупотребил служебными полномочиями.