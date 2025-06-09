Звезда UFC Халил Раунтри прибыл в Азербайджан и прогулялся по Ичери Шехер - ФОТО - ВИДЕО

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе Халил Раунтри прибыл в Баку в преддверии участия в главном бою вечера турнира UFC, который пройдёт 21 июня в столице Азербайджана.

Сегодня спортсмен прогулялся по исторической части города — Ичери Шехер, посетил Дворец Ширваншахов, поднялся на Девичью башню, а также ознакомился с традиционным азербайджанским ковроткачеством. Более того, боец лично принял участие в процессе ткачества ковра, проявив живой интерес к древнему ремеслу.

Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри. В со-главном бою встретятся азербайджанский боец Рафаэль Физиев и Игнасио Бахамондес, представляющий Чили. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофик Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая соответственно.