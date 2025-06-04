В Азербайджане по случаю Дня вооруженных сил будет четыре нерабочих дня.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на постановление Кабмина.

Согласно информации, рабочий день 27 июня будет выходным вместо 21 июня для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней.

26 июня, День Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, не считается рабочим днем, а 21 июня приходится на субботу.

В этом году 28 июня - суббота, 29 июня - воскресенье. Таким образом, 26, 27, 28 и 29 июня будут нерабочими днями, а 21 июня будет рабочим днем.