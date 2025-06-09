Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными

Первая группа российских военнопленных в возрасте до 25 лет вернулась с подконтрольной Киеву территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщило Минобороны РФ.

Точное число участников обмена не называется.

«Возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении российского Минобороны.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Стороны на переговорах в Стамбуле договорились о крупнейшем с начала боев обмене пленными: тяжелобольных и тяжелораненых, а также военных младше 25 лет обменяют в формате «всех на всех».

Они также договорились об обмене телами погибших военных в формате «6000 на 6000», объявил глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва пообещала передать Киеву 6 тыс. тел погибших бойцов в одностороннем порядке.

Источник: РБК