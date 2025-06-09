Обнародованы вопросы, которые будут обсуждены на 14-м заседании ТЮРКПА в Астане
11-12 июня 2025 года в Астане состоится 14-е пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) на тему «TURKTIME: роль парламентской дипломатии».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, в мероприятии примут участие спикеры парламентов стран-членов ТЮРКПА – Азербайджана, Кыргызстана и Турции, а также представители других государств-участников.
«В ходе заседания планируется обсуждение ключевых вопросов межпарламентского взаимодействия и укрепления сотрудничества между тюркскими странами, направленных на повышение эффективности совместной работы и развитие стратегического партнерства в регионе», - сказал он.
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