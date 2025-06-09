В США вступил в силу запрет на въезд гражданам 12 стран

В понедельник вступил в силу запрет на въезд в США граждан 12 стран, введенный американским президентом Дональдом Трампом.

В число 12 стран вошли Афганистан, Мьянма, Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Частично ограничены въезды для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

В среду Трамп предупредил, что в список могут быть добавлены новые страны, поскольку "угрозы возникают по всему миру".

Запрет вступил в силу более чем через восемь лет после того, как в 2017 году Трамп впервые заблокировал въезд гражданам преимущественно мусульманских стран, что вызвало хаос в многочисленных аэропортах и привело к многомесячным судебным тяжбам.

Эксперты ожидают, что этот запрет - более широкий и тщательно проработанный - выдержит судебные преследования, в том числе из-за того, что он сосредоточен на процессе получения виз.

Запрет не отменяет визы, выданные гражданм стран, включенным в список, однако, если заявитель не соответствует узким критериям для исключения из запрета, с понедельника заявление будет отклонено.

Граждане с ранее выданными визами смогут въехать в США даже после вступления запрета в силу.

Решение вступило в силу на фоне массовых акций протеста в в Лос-Анджелесе против депортационных рейдов. Трамп приказал развернуть Национальную гвардию, против чего выступил губернатор Калифорнии.

Исчник: euronews.com