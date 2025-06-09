В Азербайджане автомобиль врезался в жилой дом

В Гёранбойском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az, случай зафиксирован на участке дороги, ведущей в направлении села Агджакенд.

По предварительной информации, автомобиль марки KIA врезался в жилой дом.

В результате аварии пострадали два человека - уроженец Ходжалинского района Рамал Мехдиев (1986 г.р.), который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Вторым пострадавшим оказался житель Баку.

По данному факту проводится расследование.