Золото дешевеет третий день

Стоимость золота слабо снижается в понедельник вечером.

Как передает tradingview со ссылкой на данные торгов, третью торговую сессию драгметалл находится в минусе.

По состоянию на 18:39 по Баку цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,08%, до 3 334 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,78% - до 36,783 доллара.

За предыдущие три торговые сессии стоимость золота снизилась на 1,6%.

Инвесторы реагировали на новости о проведенном телефонном звонке между лидерами США и КНР. Трейдеры ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что министр финансов страны Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и торговый представитель Джеймисон Грир встретятся 9 июня в Лондоне с делегацией Китая для урегулирования торговых разногласий между двумя странами.

Кроме того, в среду станут известны данные о потребительских ценах в США. Ожидается, что по итогам мая годовая инфляция ускорилась до 2,5% с 2,3% месяцем ранее.