ИИ помог ученым понять, кто написал Ветхий Завет Библии

С помощью алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) ученые выяснили, что Ветхий Завет — первая часть священного текста христианской Библии — мог быть сформирован тремя разными авторами.

Результаты поставили под сомнение классическую версию, согласно которой первые пять книг были написаны Моисеем.

Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS One.

Ученые провели лингвистическую атрибуцию — анализ структуры предложений, частотности слов и синтаксических конструкций — и выявили как минимум три отчетливо различающихся литературных стиля. Это свидетельствует о том, что Ветхий Завет создавался коллективно, в разные исторические эпохи. Как показал анализ модели ИИ, авторы обладали разными манерами письма, которые частично пересекались, что особенно заметно на фоне повторяющихся сюжетов, противоречий в описаниях и изменения тона повествования.

Хотя теория множественного авторства существует с XVIII века, ранее она основывалась лишь на филологических и историко-культурных данных. Современные технологии позволили впервые провести количественный, объективный анализ, усилив аргументы в пользу коллективной работы над библейскими текстами. Отмечается, что стилистические различия обнаруживались даже внутри одной и той же книги, что указывает на многочисленные редакторские правки, сделанные в разные эпохи.

По мнению историков, Ветхий Завет формировался на протяжении тысячелетия — примерно с 1400 до IV века до нашей эры. За это время тексты не только записывались, но и неоднократно редактировались, переписывались и адаптировались к меняющимся историческим условиям — от кочевого образа жизни древних израильтян до Вавилонского плена и возвращения из изгнания. Имена большинства авторов и редакторов остаются неизвестными, а сами тексты стали плодом коллективной интеллектуальной традиции.

Результаты исследования открывают новые перспективы и для других древних документов. По мнению ученых, аналогичные методы ИИ могут быть применены, например, к Кумранским рукописям, чтобы выяснить их происхождение и авторство. Это особенно актуально в тех случаях, когда традиционные подходы оказываются недостаточными для ответа на вопросы о подлинности древних текстов.

Источник: Газета.ру