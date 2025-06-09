МИД Казахстана: Вопрос обмеления Каспийского моря никогда не уходил из повестки дня

Министры иностранных дел прикаспийских государств, а также представители профильных ведомств - экологических, энергетических - и органов местной власти периодически обсуждают широкий спектр вопросов, связанных с Каспийским морем.

Об этом заявил официальный представитель МИД Республики Казахстан Айбек Смадияров, отвечая на вопрос АЗЕРТАДЖ в ходе брифинга. Он отметил, что Каспийское море открывает возможности для развития логистики и играет важную роль для всех пяти прибрежных стран.

По словам А.Смадиярова, вопрос обмеления Каспия никогда не уходил из повестки дня. «Ученые занимаются вопросом обмеления Каспийского моря. Не могу сказать, какие проводятся исследования, но этот вопрос очень важен для нас», - подчеркнул он.