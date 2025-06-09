 От сотрудничества до резких конфликтов: Помирится ли Трамп с Маском? | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

От сотрудничества до резких конфликтов: Помирится ли Трамп с Маском?

First News Media17:20 - Сегодня
От сотрудничества до резких конфликтов: Помирится ли Трамп с Маском?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается восстанавливать отношения с Илоном Маском, дружбе окончательно пришел конец.

Конфликт между двумя самыми влиятельными людьми Америки обострился после того, как Маск резко раскритиковал новый налоговый законопроект Трампа и допустил, что может поддержать демократов на промежуточных выборах в Конгресс.

В телефонном интервью телеканалу NBC в субботу Трамп сказал, что считает отношения с Маском «завершенными‎»‎. Глава Белого дома заявил, что предприниматель «неуважительно отнесся к президентскому посту» и ответил отрицательно на вопрос о возможном примирении: «Нет».

Трамп также предупредил Маска о «серьезных последствиях», если тот решит финансировать кандидатов, выступающих против республиканцев. Трамп не уточнил, что именно он имеет в виду. Илон Маск пока не прокомментировал это заявление. Ранее он удалил ряд критических постов о Трампе, включая утверждение о связях президента с Джеффри Эпштейном.

Напряженность между ними нарастала в течение последних месяцев. По словам советников с обеих сторон, некоторые приближенные Трампа экстренно пытались снизить градус конфликта, призывая к примирению. Однако другие, в основном сторонники Марко Рубио, считают, что Маск зашел слишком далеко, особенно из-за критики политики администрации и резких высказываний в соцсетях.

Глава Tesla и X, который активно поддерживал Трампа в избирательной кампании 2024 года и участвовал в реформах госаппарата, в последние недели сосредоточился на своих компаниях. Тем не менее, его публичные заявления и влияние в деловых кругах продолжают играть важную роль, особенно среди республиканских избирателей и доноров.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая в подкасте в четверг, выразил надежду на примирение. Он похвалил Маска как талантливого предпринимателя и отметил, что «если Илон немного остынет, все может наладиться». При этом он резко отверг обвинения Маска по делу Эпштейна, назвав их бездоказательными.

Отношения между Трампом и Маском всегда были нестабильными — от сотрудничества до резких конфликтов. Ранее Трамп уже высказывался о возможной отмене федеральных контрактов с компаниями Маска, включая SpaceX. Однако на прошлой неделе он заявил, что рассмотрит этот вопрос только при условии, что это будет «честно как для него, так и для страны».

Источник: TRT Global

Поделиться:
331

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой малообеспеченным семьям передана продовольственная ...

Общество

Самолет Qantas Airlines совершил вынужденную посадку в Баку

Политика

Двуличная дипломатия Еревана: маневры Армении между Брюсселем и Москвой

В мире

От сотрудничества до резких конфликтов: Помирится ли Трамп с Маском?

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными

В Армении заявили о готовности ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном

«Им не нужны никакие предисловия»: Лавров дал характеристику отношениям между Путиным и Трампом

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

МВД России расследует провокационные высказывания армянского блогера в соцсетях - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Колумбии произошло мощное землетрясение

Россия доставила в район обмена первую партию тел погибших украинских солдат

Трамп: Я очень разочарован Илоном Маском

Последние новости

Звезда UFC Халил Раунтри прибыл в Азербайджан и прогулялся по Ичери Шехер - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:40

МИД Казахстана: Вопрос обмеления Каспийского моря никогда не уходил из повестки дня

Сегодня, 18:20

Обнародованы вопросы, которые будут обсуждены на 14-м заседании ТЮРКПА в Астане

Сегодня, 18:00

Начато расследование причин массового отравления донером в Нахчыване - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:37

От сотрудничества до резких конфликтов: Помирится ли Трамп с Маском?

Сегодня, 17:20

​​​​​​​Дочь Нармин Керимбековой обвинили в повреждении антикварного автобуса: Певица прокомментировала ситуацию – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 17:08

Россия и Украина провели первый этап нового обмена пленными

Сегодня, 16:29

В Армении заявили о готовности ко всем сценариям в случае открытия границ с Турцией и Азербайджаном

Сегодня, 16:19

Азербайджан представлен на Конференции ООН по океану - ФОТО

Сегодня, 15:54

«Им не нужны никакие предисловия»: Лавров дал характеристику отношениям между Путиным и Трампом

Сегодня, 15:11

В Шамкире 59-летний мужчина умер от удара электрическим током

Сегодня, 14:42

Актрису ТЮЗа сбил скутер, у неё сотрясение мозга – ВИДЕО

Сегодня, 14:11

Балет Фикрета Амирова «1001 ночь» покорил Минск – ФОТО

Сегодня, 13:46

Елена Зеленская: на первом в мире танкере-музее в Баку заработал аудиогид на украинском языке

Сегодня, 13:32

В Лос-Анджелесе во время беспорядков задержали более 80 человек, Трамп убежден, что «им платят»

Сегодня, 13:26

Погода на вторник: В Баку ожидается до 32 градусов тепла

Сегодня, 13:15

Губернатор Кахраманмараша: Владельцы 600 квартир в Азербайджанском квартале уже определены

Сегодня, 13:05

Пашинян: Гарегин II нарушил обет безбрачия, и я докажу это, если он попытается отрицать

Сегодня, 12:51

За два дня из незаконного оборота изъято около 34 кг наркотиков

Сегодня, 12:45

Бенисио Дель Торо задержали в аэропорту Бостона - ВИДЕО

Сегодня, 12:38
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36