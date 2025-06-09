По факту смерти 18-летнего военнослужащего ГПС возбуждено уголовное дело

На основании факта смерти военнослужащего срочной службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики, рядового Гасанлы Расима Рамеддин оглу сотрудниками прокуратуры была назначена экспертиза с целью установления причины смерти, а также выполнены другие необходимые действия.

Как сообщили АПА в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, по данному факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 342.1-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.

Предварительное расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства, включая юридическую оценку каждого факта.