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По факту смерти 18-летнего военнослужащего ГПС возбуждено уголовное дело

First News Media19:20 - Сегодня
По факту смерти 18-летнего военнослужащего ГПС возбуждено уголовное дело

На основании факта смерти военнослужащего срочной службы Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджанской Республики, рядового Гасанлы Расима Рамеддин оглу сотрудниками прокуратуры была назначена экспертиза с целью установления причины смерти, а также выполнены другие необходимые действия.

Как сообщили АПА в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджанской Республики, по данному факту в Бакинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 342.1-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проводится предварительное расследование.

Предварительное расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства, включая юридическую оценку каждого факта.

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