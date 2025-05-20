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Сократился туристический поток из стран Персидского залива и СНГ в Азербайджан

Феликс Вишневецкий10:29 - Сегодня
Сократился туристический поток из стран Персидского залива и СНГ в Азербайджан

За первые четыре месяца 2025 года количество туристов, прибывших в Азербайджан из стран Персидского залива, сократилось на 3,4%.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «За этот период нашу страну посетили всего 117 тысяч граждан арабских государств. Одной из основных причин снижения стало то, что туристы из стран залива начали отдавать предпочтение новым направлениям. Кроме того, на уменьшение потока повлияли и определённые процедурные ограничения, а также всё ещё высокие цены на туристические услуги».

В.Байрамов отмечает, что согласно данным Государственной пограничной службы, в январе-апреле 2025 года в Азербайджан приехали 735,8 тысячи туристов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: «Из них 24,2% составили граждане России, 18,0% - Турции, 11,0% - Индии, 9,0% - Ирана, 4,7% - Грузии, 3,6% - Казахстана, 2,9% - Пакистана, 2,5% - Саудовской Аравии, 2,2% - Объединённых Арабских Эмиратов, 1,9% - Израиля, по 1,8% - из Узбекистана и Китая, 1,5% - Украины, 1,4% - Туркменистана, 1,1% - Кувейта, 1,0% - Беларуси, а 11,4% - граждане других стран».

Депутат отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число туристов, прибывших из Израиля, увеличилось в 2,8 раза, из Таджикистана - в 2 раза, из Китая - в 1,7 раза. Также зафиксирован рост числа туристов из Иордании на 45,6%, Индии - на 32,9%, Кыргызстана - на 32,1%, Испании - на 28,8%, Японии - на 26,7%, Пакистана - на 22,5%, США - на 20,2%, Казахстана - на 17,7%, Объединённых Арабских Эмиратов - на 16,6%, Канады - на 15,5%, Нидерландов - на 10,7%, Италии и Египта - на 10,0%.

«За этот период, наряду со странами Персидского залива, зафиксировано и снижение числа туристов из стран СНГ - показатель сократился на 9,2%. В то же время из стран Европейского союза наблюдался незначительный рост - на 1,8%. Как видно, снижение турпотока из государств Персидского залива и СНГ - направлений, играющих ключевую роль во въездном туризме Азербайджана, становится заметной тенденцией. Это подчеркивает актуальность новых вызовов, стоящих перед развитием туристического сектора страны», - подытоживает Вугар Байрамов.

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