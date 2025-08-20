 Олимпийская чемпионка Иман Хелиф завершила карьеру после гендерного скандала | 1news.az | Новости
Олимпийская чемпионка Иман Хелиф завершила карьеру после гендерного скандала

First News Media22:20 - Сегодня
Олимпийская чемпионка Иман Хелиф из Алжира завершила профессиональную боксерскую карьеру после гендерного скандала.

Об этом в интервью изданию Nice-Matin заявил бывший менеджер спортсменки Нассера Йесфаха.

«Иман покинула мир бокса, сейчас она все бросила. После того, что случилось на Олимпиаде, она даже не начала заниматься снова и больше не боксирует. Если она станет профессионалом, то ей придется пройти такое же испытание», — сказал менеджер.

Хелиф не смогла пройти гендерный тест на чемпионате мира Международной ассоциации бокса (IBA) в Индии в 2023 году. Также аналогичный тест на том чемпионате не прошла представительница Тайваня Линь Юйтин. Международный олимпийский комитет впоследствии одобрил участие в летних Олимпийских играх — 2024 обеих спортсменок. Хелиф завоевала золото в весе до 66 кг.

460

