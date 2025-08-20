 Израиль начал наступление на город Газа | 1news.az | Новости
Израиль начал наступление на город Газа

First News Media22:45 - Сегодня
Израиль приступил к первым этапам запланированного наступления на город Газа и уже закрепился на окраинах города.

Как передает The Jerusalem Post, об этом заявил официальный представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин.

"Мы усилим удары по ХАМАС в городе Газа, который является оплотом террора, по наземной и подземной террористической инфраструктуре, и разорвем связь населения с ХАМАС", - сказал он.

20 августа израильская армия (ЦАХАЛ) выслала повестки 60 тысячам резервистов в ходе подготовки к новой операции в секторе Газа.

Напомним, что 13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два "оплота" палестинского движения ХАМАС и уничтожить их.

Позднее глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Она может продлиться до начала следующего года.

