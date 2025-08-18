 Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом | 1news.az | Новости
Белый дом попросил Зеленского надеть костюм на встречу с Трампом

First News Media21:40 - Сегодня
Белый дом попросил президента Украины Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«На этот раз Белый дом попросил Зеленского надеть костюм и галстук для встречи с президентом. Просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома», — говорится в материале.

Как стало известно порталу Axios от источников, скорее всего, украинский лидер наденет на переговоры с Трампом черный пиджак, однако обойдется без галстука. По данным журналистов, представители Белого дома якобы напрямую узнавали у украинской стороны, собирается ли Зеленский придерживаться официального стиля в одежде во время своей поездки в США.

