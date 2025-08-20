Пропавший 5 месяцев назад мужчина был убит соседом и сброшен в колодец

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает комплексную работу по расследованию нераскрытых уголовных дел прошлых лет, включая факты исчезновения граждан.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что житель села Ашагы Салахлы Газахского района Тамерлан Садыгов (2000 г.р.), пропавший 20 марта текущего года, стал жертвой умышленного убийства.

Первоначально по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Однако в ходе проведенных следственных и процессуальных мероприятий выяснилось, что Садыгов был убит своим односельчанином Халигом Мамедрзаевым (1998 г.р.), после чего его тело захоронили во дворе частного дома.

Останки погибшего извлечены и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

20 августа Халиг Мамедрзаев был задержан в качестве подозреваемого.

Согласно информации «Qafqazinfo», тело Т. Садыгова было обнаружено в колодце во дворе дома его соседа - жителя села Ашагы Салахлы Казахского района, Маммедрзаева Халыга Маммедрза оглу, 1988 года рождения.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Х. Маммедрзаев 20 марта, во время возникшей между ними ссоры, застрелил Т. Садыгова из огнестрельного оружия и сбросил его тело в колодец. Х. Маммедрзаев был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого и привлечён к следствию. У него было обнаружено и изъято незарегистрированное ружьё, являющееся, предположительно, орудием преступления.

В настоящее время расследование по делу продолжается.