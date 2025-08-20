 Пропавший 5 месяцев назад мужчина был убит соседом и сброшен в колодец | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пропавший 5 месяцев назад мужчина был убит соседом и сброшен в колодец

First News Media21:00 - Сегодня
Пропавший 5 месяцев назад мужчина был убит соседом и сброшен в колодец

Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает комплексную работу по расследованию нераскрытых уголовных дел прошлых лет, включая факты исчезновения граждан.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что житель села Ашагы Салахлы Газахского района Тамерлан Садыгов (2000 г.р.), пропавший 20 марта текущего года, стал жертвой умышленного убийства.

Первоначально по факту исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса. Однако в ходе проведенных следственных и процессуальных мероприятий выяснилось, что Садыгов был убит своим односельчанином Халигом Мамедрзаевым (1998 г.р.), после чего его тело захоронили во дворе частного дома.

Останки погибшего извлечены и направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

20 августа Халиг Мамедрзаев был задержан в качестве подозреваемого.

Согласно информации «Qafqazinfo», тело Т. Садыгова было обнаружено в колодце во дворе дома его соседа - жителя села Ашагы Салахлы Казахского района, Маммедрзаева Халыга Маммедрза оглу, 1988 года рождения.

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Х. Маммедрзаев 20 марта, во время возникшей между ними ссоры, застрелил Т. Садыгова из огнестрельного оружия и сбросил его тело в колодец. Х. Маммедрзаев был задержан сотрудниками полиции в качестве подозреваемого и привлечён к следствию. У него было обнаружено и изъято незарегистрированное ружьё, являющееся, предположительно, орудием преступления.

В настоящее время расследование по делу продолжается.

Поделиться:
379

Актуально

Точка зрения

Кризис политической элиты Европы в объективе: когда фотографии громче слов

В мире

Израиль начал наступление на город Газа

Экономика

Стартует строительство ж/д Карс-Нахчыван

Xроника

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева

Общество

В Товузе пять членов одной семьи госпитализированы с подозрением на отравление

Пропавший 5 месяцев назад мужчина был убит соседом и сброшен в колодец

Адам Мамедов отстранен от адвокатской деятельности и приговорен к лишению свободы

Адвокат Раксаны Исмаиловой прокомментировал видеообращение лица, обвиняющего певицу в мошенничестве

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погода на среду: В Баку ожидается кратковременный дождь

В Азербайджане усилится ветер

В Баку известный психолог скончалась после пластической операции

Последние новости

В Товузе пять членов одной семьи госпитализированы с подозрением на отравление

Сегодня, 23:20

Премьер-министр Израиля распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС

Сегодня, 23:00

Израиль начал наступление на город Газа

Сегодня, 22:45

В Грузии за полчаса произошло два землетрясения

Сегодня, 22:40

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф завершила карьеру после гендерного скандала

Сегодня, 22:20

В работе ChatGPT произошёл сбой

Сегодня, 22:00

Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата мира в Болгарии

Сегодня, 21:40

НАТО не будет участвовать в разработке планов безопасности для Украины - СМИ

Сегодня, 21:20

Пропавший 5 месяцев назад мужчина был убит соседом и сброшен в колодец

Сегодня, 21:00

Число погибших при взрыве на заводе в России возросло до 26

Сегодня, 20:40

Адам Мамедов отстранен от адвокатской деятельности и приговорен к лишению свободы

Сегодня, 20:20

Адвокат Раксаны Исмаиловой прокомментировал видеообращение лица, обвиняющего певицу в мошенничестве

Сегодня, 20:00

В столичном поселке убит 31-летний мужчина

Сегодня, 19:45

Россия нанесла ракетные удары по рынку в Донецкой области, 3 человека погибли, 4 ранены

Сегодня, 19:30

Стартует строительство ж/д Карс-Нахчыван

Сегодня, 19:15

Григорян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки региональных коммуникаций

Сегодня, 19:05

Реорганизован наблюдательный совет Бакинского метрополитена реорганизован

Сегодня, 18:50

Шавкат Мирзиёев поздравил президента Ильхама Алиева

Сегодня, 18:35

Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима

Сегодня, 18:15

Пашинян обсудил с Оверчуком армяно-российскую повестку

Сегодня, 17:55
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06