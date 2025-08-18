Зеленский выразил готовность провести президентские выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести выборы главы государства в стране.

Oб этом украинский лидер заявил на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Однако, по словам Зеленского, для этого нужно прекращение боевых действий.

"Надо сделать это в ситуации, когда у нас обеспечена безопасность. Нам нужно перемирие, чтобы провести открытые демократические выборы", - подчеркнул президент Украины.