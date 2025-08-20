Григорян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки региональных коммуникаций

Вице-премьеры Армении и России Мгер Григорян и Алексей Оверчук обсудили вопросы разблокирования региональных коммуникаций.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

Они подчеркнули важность разблокирования региональных коммуникаций в рамках полного соблюдения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции стран и взаимности.

Отмечается, что вице-премьеры, сопредседатели Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией также провели переговоры в расширенном составе.