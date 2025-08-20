Премьер-министр Израиля распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки ликвидации последних оплотов радикалов в секторе Газа и разгрома палестинского движения ХАМАС перед утверждением планов по захвату города Газа.

Как передает Al Arabiya, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Отмечается, что Нетаньяху выразил глубокую благодарность мобилизованным бойцам и их семьям, а также всем солдатам Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее The Jerusalem Post сообщил со ссылкой на заявление официального представителя ВС Израиля Эффи Дефрина, подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра.