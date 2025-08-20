Посольство Сирии в Ливии возобновило свою работу спустя 13 лет

Посольство Сирийской Арабской Республики возобновило свою работу в Ливии спустя 13 лет.

Об этом сообщило заседающее в Триполи Правительство национального единства (ПНЕ).

Согласно заявлению, делегация сирийского МИД уже начала предоставлять консульские услуги во временной штаб-квартире в ливийской столице.

Ранее между Сирией и Ливией после многолетнего перерыва возобновилось прямое авиасообщение. Из международного аэропорта Дамаска в Триполи вылетел первый рейс авиакомпании "Сирийские авиалинии".