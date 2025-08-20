Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата мира в Болгарии

Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова вышла в финал чемпионата мира по борьбе U-20, который проходит в болгарском городе Самоков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, спортсменка, выступающая в весовой категории до 62 кг, в полуфинале с полным преимуществом одержала победу над турчанкой Бушрой Эфе.

В решающей схватке Р.Мамедова встретится с китаянкой Янчжэ Янчжэ. Встреча состоится 21 августа.

Отметим, что другая наша спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) сегодня в схватке за бронзовую медаль встретится с канадской спортсменкой Эллой Финдинг.