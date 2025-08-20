Трое из пяти отравившихся шаурмой в Товузе - несовершеннолетние - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена пострадавших от отравления шаурмой в Товуза.

По информации APA, отравившиеся — жители села Эйюблу Товузского района: Н. Тагиев, 2002 года рождения, К. Тагиев, 2024 года рождения, Р. Тагиев, 2021 года рождения, Е. Тагиев, 2010 года рождения, а также ещё один член семьи.

В настоящее время лечение пострадавших продолжается.

23:30

Трое из пяти отравившихся шаурмой в Товузе — дети.

По информации, жители села Эйюблу Товузского района отравились шаурмой, которую они съели в Шамахе.

В настоящее время пострадавшие проходят лечение в Центральной районной больнице Товуза.

23:20

В селе Айюблы Товузского района пять членов одной семьи предположительно отравились фастфудом.

Как сообщает Report, все пострадавшие госпитализированы, им оказана квалифицированная медпомощь, состояние оценивается как удовлетворительное.

По словам родственников, все члены семьи почувствовали недомогание после употребления в пищу донера.

В связи с фактом ведутся проверки.