Трамп назвал невозможным возвращение Крыма Украине и вступление Киева в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в Североатлантический альянс.

"Обе эти вещи невозможны", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Глава Белого дома отметил, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу всегда было табу для русских, это было задолго до Президента РФ Владимира Путина. При этом американский лидер указал, что Киев получит иные гарантии безопасности, которые не связаны с членством в альянсе.

Кроме того, Трамп заверил, что, пока он остается на посту президента США, американские военные не будут направлены в Украину.

Источник: ТАСС, "Парламентская газета"