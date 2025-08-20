Россия нанесла ракетные удары по рынку в Донецкой области, 3 человека погибли, 4 ранены

Российские войска днем 20 августа нанесли ракетные удары по рынку в Константиновке Донецкой области Украины, в результате чего погибли три человека, еще четверо пострадали.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в своем телеграм-канале.

"По меньшей мере 3 человека погибли и 4 ранены в результате ударов по Константиновке. Россияне запустили по городу 8 ракет из "Смерчей" - сознательно целились по рынку", - сообщил он.

Также, по словам Филашкина, повреждены 15 торговых павильонов, 8 частных домов, 6 многоэтажек, магазин, 2 автомобиля и линия электропередач.

Глава Донецкой ОВА призвал население области немедленно эвакуироваться из-за непрекращающихся ударов ВС РФ.