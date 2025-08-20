Адам Мамедов отстранен от адвокатской деятельности и приговорен к лишению свободы

Президиум Коллегии адвокатов Азербайджана, рассмотрев заключение Дисциплинарной комиссии адвокатов, сделал предупреждение шести, выговор одному и замечание пяти адвокатам за допущенные ими дисциплинарные нарушения. Кроме того, на основании вступившего в законную силу решения суда один адвокат был отстранён от адвокатской деятельности.

Как сообщает Qafqazinfo, адвокатом, чья деятельность была прекращена, является Адам Мамедов.

Бывший адвокат был признан виновным в клевете на своего коллегу Джейхуна Юсифова и приговорён к шести месяцам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда приговор вступил в законную силу.