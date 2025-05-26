Мать шехида заставила мужчину встать на колени и унизила его оскорбительными словами

В соцсетях распространяются кадры, на которых запечатлены оскорбительные действия женщины в отношении мужчины в Физулинском районе, передает Qafqazinfo.

На видео запечатлена Латифа Заманова, мать шехида Отечественной войны Вугара Заманова.

Женщина унизила мужчину, который, как отмечается, проявил неуважение к мемориальной доске ее сына. Она заставила мужчину встать на колени и извиниться, а также унизила его достоинство оскорбительными словами. Мужчина же умолял женщину простить его.

Как сообщили в МВД, «спор между сторонами расследуется в Физулинском районном управлении полиции. Собранные материалы будут направлены в суд для дачи правовой оценки действиям сторон спора».