 В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

Редакция 1news21:20 - Сегодня
В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

В Баку состоялась официальная церемония открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном совместно Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, приняли участие глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский, судьи соревнований и др.

На мероприятии состоялось торжественное шествие членов главной судейской коллегии Международной спортивной федерации пожарных и спасателей и команд стран-участниц - Австрии, Болгарии, Беларуси, Румынии, Китая, Чехии, Германии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Словакии, Турции, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана.

Затем турниры были объявлены открытыми.

На церемонии были продемонстрированы видеоролики, воспевающие богатую историю и культуру Азербайджана, а также посвященные чемпионату мира, была представлена художественная программа, включающая национальные музыку и танцы.

В соответствии с программой чемпионата далее были проведены полуфинальные и финальные соревнования среди мужчин и финальные соревнования среди женщин в дисциплине подъема по штурмовой лестнице.

Поделиться:
158

Актуально

Хроника

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения выставки AIREX ...

Общество

Фонд возрождения Карабаха участвует в выставке «AIREX 2026» - ФОТО

В мире

Вэнс: республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

Общество

Круиз Москва - Баку: реальность или утопия? Мнение эксперта

Общество

Фонд возрождения Карабаха участвует в выставке «AIREX 2026» - ФОТО

В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

В Баку предложили провести День анимации тюркского мира - ФОТО

В Азербайджане отец ударил ножом поздно вернувшуюся домой дочь

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Арсен Агамалян: Эту поездку я не забуду никогда. Баку, какой же ты прекрасный - ФОТО

Araz Supermarket привлечен к ответственности за разницу в ценах на полке и кассе

Грант есть, финансирование есть, школа есть - проекта не будет: почему Шабнам Сафарова отказалась от «умного класса» в Агдаме

Бахтияр Дали был не один: адвокат пострадавшей рассказал подробности - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Фонд возрождения Карабаха участвует в выставке «AIREX 2026» - ФОТО

Сегодня, 21:42

В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

Сегодня, 21:20

В Баку предложили провести День анимации тюркского мира - ФОТО

Сегодня, 21:03

Вэнс: республиканцы проиграли на выборах из-за войны с Ираном

Сегодня, 20:40

Белый дом опубликовал фотографию Трампа с подписью «Он по-прежнему ваш президент»

Сегодня, 20:20

В Азербайджане отец ударил ножом поздно вернувшуюся домой дочь

Сегодня, 20:00

Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

Сегодня, 19:48

«Я передала этой женщине золото на 360 тысяч манатов»: в Баку судят гадалку, обвиняемую в истязании племянника и мошенничестве

Сегодня, 19:30

Число погибших в результате удара РФ по школе в Запорожской области достигло 40

Сегодня, 19:15

«Я был обманут»: директор Loft Dent попросил прощения у дочери погибшей в пожаре Кёнюль Велибейли

Сегодня, 19:00

Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 18:52

Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан в конце ноября

Сегодня, 18:45

В Колорадо наводнение унесло дом - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Премьер-министр встретился с делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Сегодня, 18:15

На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры посещения выставки AIREX 2026 - ВИДЕО

Сегодня, 18:01

На каких дорогах Баку наблюдаются заторы?

Сегодня, 17:56

Национальное агентство кибербезопасности предупредило об атаках на системы охлаждения

Сегодня, 17:45

Жертва простила, суд отпустил: насколько безопасно такое правосудие?

Сегодня, 17:31

В Баку и ряде регионов объявлено желтое и оранжевое предупреждение

Сегодня, 17:25

В Гуманитарном колледже прокомментировали инцидент с поножовщиной между студентами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:24
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34