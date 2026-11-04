В Баку состоялось официальное открытие ЧМ по пожарно-спасательному спорту - ФОТО

В Баку состоялась официальная церемония открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщает Report, в мероприятии, организованном совместно Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, приняли участие глава МЧС генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси генерал-майор внутренней службы Вадим Синявский, судьи соревнований и др.

На мероприятии состоялось торжественное шествие членов главной судейской коллегии Международной спортивной федерации пожарных и спасателей и команд стран-участниц - Австрии, Болгарии, Беларуси, Румынии, Китая, Чехии, Германии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Словакии, Турции, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана.

Затем турниры были объявлены открытыми.

На церемонии были продемонстрированы видеоролики, воспевающие богатую историю и культуру Азербайджана, а также посвященные чемпионату мира, была представлена художественная программа, включающая национальные музыку и танцы.

В соответствии с программой чемпионата далее были проведены полуфинальные и финальные соревнования среди мужчин и финальные соревнования среди женщин в дисциплине подъема по штурмовой лестнице.