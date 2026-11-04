 В Баку предложили провести День анимации тюркского мира - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Баку предложили провести День анимации тюркского мира - ФОТО

Феликс Вишневецкий21:03 - Сегодня
В Баку предложили провести День анимации тюркского мира - ФОТО

Провести в декабре в Баку День анимации тюркского мира предложили 4 ноября на Кинематографическом саммите, состоявшемся в рамках VI Международного кинофестиваля тюркского мира «Коркут Ата».

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ARKA.

С инициативой выступил глава отдела аудиовизуальных и креативных индустрий Агентства кино Азербайджана (ARKA) при Министерстве культуры Туран Мамедли, возглавлявший азербайджанскую делегацию. Он подчеркнул важность сотрудничества тюркоязычных стран в сфере совместного производства анимационных фильмов для детской аудитории.

В Кинематографическом саммите приняли участие представители киноиндустрии из 10 стран и 10 автономий. Они обсудили состояние существующих связей в сфере кинематографа, а также возможности объединения творческого потенциала тюркского мира и реализации совместных проектов.

Участники встречи также рассмотрели возможность создания для тюркских стран формата, аналогичного программе «Eurimages» Совета Европы, которая оказывает поддержку кинематографу.

Туран Мамедли рассказал о развитии киноиндустрии Азербайджана за последние три года. По его словам, в период с 2023 по 2026 год Агентство кино при Министерстве культуры оказало финансовую поддержку в общей сложности 130 кинопроектам. Производство 73 из них завершено, ещё 57 фильмов находятся в производстве.

В качестве успешного примера международного сотрудничества в сфере кинематографа Мамедли привёл полнометражный художественный фильм режиссёра Вагифа Мустафаева «Насреддин Ходжа» («Молла Насреддин: друг в трудные времена»), снятый при поддержке шести тюркских государств.

Представитель Агентства кино также подчеркнул необходимость проведения совместных мероприятий, расширения сотрудничества между странами и создания специального фонда для финансирования общих кинопроектов.

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