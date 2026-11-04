Фонд возрождения Карабаха участвует в выставке «AIREX 2026» - ФОТО

В Баку впервые проходит Азербайджанская международная выставка недвижимости «AIREX 2026».

В Первой Азербайджанской международной выставке недвижимости, организованной компанией «PASHA Property Management», участвует 61 компания, в том числе 47 местных и 14 зарубежных.

На официальной церемонии открытия выставки выступили председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев и главный исполнительный директор компании «PASHA Property Management» Турал Алиев.

Отметим, что «AIREX 2026» проходит в год, объявленный в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры». На фоне перспективного развития Баку, а также реконструкции городов и сел Карабаха и Восточного Зангезура выставка служит важной платформой для представления реализуемых в Азербайджане проектов местной и международной аудитории. Опыт Азербайджана в области градостроительства и проводимые работы по реконструкции также занимают центральное место в деловой программе первого дня выставки.

В выставке, которая продлится до 6 ноября, принимают участие более 60 местных и международных компаний. Ожидается, что за три дня ее посетят 20 тысяч человек. Мероприятие открывает широкие возможности как для тех, кто намерен приобрести свое первое жилье, так и для инвесторов, изучающих новые рынки и возможности сотрудничества.

Особо следует отметить, что Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева 4 ноября ознакомились с Первой Азербайджанской международной выставкой недвижимости «AIREX 2026», проходящей в Бакинском Экспо-центре.

Глава государства, первая леди и их дочь ознакомились с различными стендами, представленными на выставке.

Во время осмотра стенда Фонда возрождения Карабаха председатель Правления Фонда Рахман Гаджиев сообщил, что Фонд оказывает финансовую поддержку восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, привлекает инвестиции, содействует развитию государственно-частного партнерства и реализует просветительские проекты. Участие Фонда в выставке направлено на повышение осведомленности общественности о направлениях его деятельности и масштабных восстановительных и созидательных работах на освобожденных территориях, а также на популяризацию культуры пожертвований.

Председатель Правления также рассказал об инновационном книжном проекте «Возрождение Карабаха: история азербайджанского ренессанса», подготовленном по заказу Фонда. Проект отражает реалии Карабаха и восстановительные и созидательные работы, проводимые на освобожденных территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики.

Затем председатель Правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев выступил в качестве докладчика на панельной дискуссии «Реконструкция и новый взгляд: градостроительная концепция Азербайджана», состоявшейся в рамках Первой Азербайджанской международной выставки недвижимости «AIREX 2026». Он отметил, что восстановление Карабаха и Восточного Зангезура не ограничивается реконструкцией жилых зданий и инфраструктуры. Главная цель — обеспечить возвращение людей на эти территории для постоянного проживания и работы. В этом контексте обеспечение устойчивого заселения является одной из ключевых задач.

По словам Рахмана Гаджиева, понятие недвижимости охватывает не только жилые дома, но и гостиницы, логистические и бизнес-центры, а также другие объекты, способствующие созданию новых рабочих мест. Исторические места, памятники и музеи, в свою очередь, являются важной составляющей как недвижимости, так и исторической памяти.

В панельной дискуссии, модератором которой выступил партнер компании «McKinsey & Company» Угур Джем Йигит, наряду с председателем Правления Фонда возрождения Карабаха Рахманом Гаджиевым приняли участие начальник Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Реад Гасымов, член Совета директоров группы компаний «Chapman Taylor» Марселина Зелинска и исполнительный директор по дизайну компании «Modon Real Estate» Дрю Кент.

Фонд возрождения Карабаха приглашает гостей выставки, проходящей 4–6 ноября 2026 года, посетить стенд Фонда.