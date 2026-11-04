В Азербайджане отец ударил ножом поздно вернувшуюся домой дочь

В Сиязане 66-летний мужчина поссорился с дочерью, которая поздно вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения.

Во время конфликта отец напал на неё с кухонным ножом, нанеся ранения в области кисти, шеи и руки.

По факту было возбуждено уголовное дело. В суде мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и помирился с дочерью.

Потерпевшая сообщила, что не имеет претензий к отцу. На основании обращения обеих сторон суд прекратил уголовное дело, освободив мужчину от уголовной ответственности.