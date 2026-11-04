«Я был обманут»: директор Loft Dent попросил прощения у дочери погибшей в пожаре Кёнюль Велибейли

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу директора клиники Loft Dent Бехруза Пашаева, обвиняемого в гибели трёх человек в результате пожара в жилом здании в Баку.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Бабека Панахова признанная потерпевшей Фатима Мамедова заявила, что не знакома с обвиняемым и имеет к нему претензии. Она сообщила, что во время происшествия упала и сломала ногу.

Другой потерпевший, Вугар Бабаханов, рассказал, что в момент возникновения пожара находился дома вместе с сестрой.

По его словам, когда он открыл дверь, вокруг был густой дым, и ничего не было видно.

«Я позвонил матери. Она сказала нам, чтобы мы вышли на балкон. Приехали пожарные, нас отвезли в больницу», — рассказал он.

В суде также дала показания Ляман Гуламова — дочь погибшей при пожаре Кёнюль Велибейли, признанная потерпевшей по делу.

Она сообщила, что в момент происшествия находилась дома.

«Я вышла из квартиры и спустилась на первый этаж, после чего потеряла сознание. О том, что произошло дальше, ничего не знаю, поскольку 10 дней находилась в коме. После выхода из комы я проходила лечение в течение 11 месяцев. Мое состояние до сих пор неудовлетворительное, я не выздоравливаю, лечение не дало результатов», — рассказала она.

Ляман Гуламова также заявила, что имеет претензии к обвиняемому.

Обвиняемый Бехруз Пашаев принёс извинения потерпевшей. Он заявил, что был обманут, и считает себя виновным. Подсудимый попросил потерпевшую простить его.

Отметим, что 21 ноября 2025 года в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе Баку, произошёл пожар.

В результате пожара Самир Кямал оглу Магомедов (1984 г.р.), Арзу Али гызы Гамбарли (2018 г.р.) и Кёнуль Велибей гызы Гумбатова (Кёнуль Велибейли, 1977 г.р.) погибли, ещё 25 человек пострадали.

Предварительным следствием были выявлены основания для подозрения в том, что директор стоматологической клиники Loft Dent, расположенной на первом и подвальном этажах жилого дома, Бахруз Пашаев (1986 г.р.) нарушил возложенные на него обязанности по соблюдению правил пожарной безопасности, что повлекло тяжкие последствия в виде гибели трёх человек и ранения 25 человек, а также причинения материального ущерба квартирам, расположенным в здании.

Обвиняемому Бахрузу Пашаеву предъявлено окончательное обвинение по статье 225.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (нарушение правил пожарной безопасности лицом, на которое возложена обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В отношении Бахруза Пашаева на основании ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

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