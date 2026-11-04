 Премьер-министр встретился с делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту | 1news.az | Новости
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Премьер-министр встретился с делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

Редакция 1news18:15 - Сегодня
Премьер-министр встретился с делегацией, находящейся с визитом в Азербайджане в рамках чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

4 ноября Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией, находящейся с визитом в нашей стране в рамках проходящих в Баку XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту.

В состав делегации вошли министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, а также президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече подчеркивалось значение проведения в Баку чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, выражена уверенность в том, что соревнование внесет вклад в развитие этого вида спорта и расширение обмена профессиональным опытом между странами-участницами.

Говорилось о работе, проводимой в Азербайджане в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения пожарной безопасности, укрепления материально-технической базы и подготовки профессиональных кадров в этой сфере.

На встрече были обсуждены вопросы развития пожарно-спасательного спорта и дальнейшего расширения международного сотрудничества в этой области.

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