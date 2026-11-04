Круиз Москва - Баку: реальность или утопия? Мнение эксперта

На днях в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время между Москвой и Баку планируется запустить круизное сообщение.

Об этом сообщил торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов.

По его словам, продолжительность путешествия составит в среднем 14 дней: по семь дней в каждую сторону.

Хакимов отметил, что речь идет о лайнере класса «люкс». Проект предусматривает государственную поддержку: его строительство, в частности, субсидирует Минпромторг России.

Эта новость вызвала бурное обсуждение в сети. Одни пользователи искренне радуются перспективе такого путешествия, тогда как другие недоумевают, как круизный лайнер сможет добираться до Москвы, утверждая, что технически это невозможно.

Мы в свою очередь обратились за комментарием к транспортному эксперту Рауфу Агамирзоеву.

Рауф Агамирзоев напомнил о том, что в 2019 году, уже появлялась подобная новость о том, что круизные суда по маршруту Каспий - Черное море пройдут через Волго-Донской канал, а затем будут ходить между прикаспийскими городами. Сейчас же появилась новая новость - о том, что между Москвой и Баку начнет курсировать 7-дневный круизный лайнер:

«Здесь есть несколько важных моментов. Во-первых, проблема обмеления Каспийского моря сильнее всего ощущается на северных его побережьях, то есть у берегов России. Там необходимо провести дноуглубительные работы. Дополнительные работы также потребуются на Волго-Донском канале и в устье Волги. Во-вторых, поскольку северная часть Каспия более мелководная, те районы в зимние месяцы замерзают быстрее. То есть, если этот проект и будет реализован, он станет сезонным», - отметил эксперт.

По словам Рауфа Агамирзоева, третий и один из самых главных вопросов связан с безопасностью. За последний год уже случались инциденты с атаками дронов на суда у российских берегов:

«Поэтому я считаю, что эти проблемы должны найти свое решение, и только после этого, возможно, когда-нибудь проект сможет заработать. Но на данный момент это не выглядит реалистично», - подчеркнул он.

Р. Агамирзоев также сообщил, что пассажирские перевозки на Каспии вполне возможно развить по маршруту восток - запад, и это стало бы серьезной альтернативой для людей.

«То есть у нас есть вариант перелетов в Казахстан, а также грузоперевозки на пароме, некоторые суда предусматривают и перевозку пассажиров. Но если бы было прямое сообщение из центра города - например, с бульвара, от морвокзала - до Актау – это было бы хорошо. Также с учетом погодных рисков отправление из черты города минимизирует эти риски. Если возникают какие-то проблемы с погодой, в центре города всегда есть где переночевать - в Баку и Актау имеются отели, хостелы и другие варианты», - пояснил эксперт.

«Сейчас же в основном грузовые суда активно ходят из Алята, а он находится несколько удаленно от города. То есть с точки зрения туризма это может выглядеть не столь привлекательно», - указал Р. Агамирзоев.

Он отметил, что в будущем Туркменистан тоже фактически наращивает свой потенциал, однако здесь должны найти свое решение визовый режим и другие вопросы. Поскольку у Туркменистана есть крупный туристический объект - чуть выше города Туркменбаши располагается курорт Аваза, - а у нас есть свой бульвар и в будущем может появиться туристическое направление в Seabreeze, это можно рассматривать на перспективу: такие маршруты выглядят более реальными.

«На это все можно посмотреть как на различные варианты организации перевозок - как сезонных, так и зависящих от ежедневной погоды. Ведь количество ветреных дней на Каспии составляет примерно 90 дней в году. Но это вовсе не означает полный паралич движения во все эти дни: задержки составляют несколько часов, после чего сообщение возобновляется. Полная остановка происходит лишь в некоторые дни. То есть график может меняться, но работать это будет. Именно маршрут восток - запад я считаю более реалистичным. Что же касается круизных лайнеров, то здесь должны найти свое решение те проблемы, о которых я сказал выше», - подытожил эксперт.

Очевидно, что идея водного туризма между Россией и Азербайджаном вызывает большой интерес, однако ее воплощение в жизнь - дело отдаленной перспективы. А пока туристическому сектору региона есть куда расти за счет развития уже существующих, более прагматичных и доступных маршрутов по линии Восток - Запад.