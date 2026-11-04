 «Я передала этой женщине золото на 360 тысяч манатов»: в Баку судят гадалку, обвиняемую в истязании племянника и мошенничестве | 1news.az | Новости
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Общество

«Я передала этой женщине золото на 360 тысяч манатов»: в Баку судят гадалку, обвиняемую в истязании племянника и мошенничестве

Редакция 1news19:30 - Сегодня
«Я передала этой женщине золото на 360 тысяч манатов»: в Баку судят гадалку, обвиняемую в истязании племянника и мошенничестве

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу Гюнай Новрузовой, обвиняемой в истязании и причинении телесных повреждений своему 15-летнему племяннику, находившемуся под её опекой.

Как сообщает Lent.az, заседание под председательством судьи Намигa Керимова продолжилось допросом потерпевшей Б.С.

Она рассказала, что обратилась к Новрузовой из-за семейных проблем. По словам потерпевшей, та заявила, что на неё якобы было оказано некое воздействие и она может очистить её от него. За это женщина сначала передала обвиняемой 1 200 манатов, однако та потребовала золото.

Потерпевшая утверждает, что в общей сложности передала Новрузовой золотые изделия стоимостью 360 тысяч манатов. Она заявила, что имеет претензии к обвиняемой и требует возместить причинённый ущерб.

Гюнай Новрузова, в свою очередь, заявила, что потерпевшая сама обращалась к ней за помощью в решении различных проблем. По словам обвиняемой, женщина просила помочь удалить из TikTok фотографии и видео дочери, опубликованные её молодым человеком, а также содействовать в решении вопроса с задержанием близкого родственника. Новрузова утверждает, что оказывала ей услуги в обмен на деньги и золото.

Следующее заседание назначено на 25 ноября в 14:30.

Напомним, в 2019 году отец подростка Вюсал Мамедов убил свою супругу Фариду Мамедову на глазах у детей. После этого тётя мальчика Гюнай Новрузова обратилась в Исполнительную власть Сабунчинского района с просьбой назначить её опекуном племянника и его брата.

1 сентября 2025 года после поступления устной информации о бытовом насилии в отношении подростка представители правоохранительных органов посетили место проживания семьи. Выяснилось, что несовершеннолетний вместе с опекуном находится в Лянкяране. Позже полицейские доставили их в Баку. Опека Новрузовой была прекращена, а сама она задержана.

В отношении Гюнай Новрузовой выдвинуты обвинения по статьям 133.2.4 (истязание лица, находящегося в беспомощном состоянии или зависимого от виновного), 133.2.6 (истязание с особой жестокостью) и 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана. В отношении неё избрана мера пресечения в виде ареста.

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