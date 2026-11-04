Глава МИД Эстонии посетит Азербайджан в конце ноября

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в конце ноября посетит Азербайджан, чтобы принять участие в официальной церемонии открытия нового посольства страны в Баку.

Как передает Report, об этом заявил Маргус Цахкна.

"Укрепление нашего партнерства подтверждается в том числе и новым посольством Эстонии в Баку, которое я имею честь официально открыть в конце этого месяца", - сказал глава МИД.

Он также отметил, что Азербайджан является важным партнером Эстонии на Южном Кавказе.

"За последние годы наши отношения значительно укрепились, и мы последовательно расширяем сотрудничество в сферах цифровизации, торговли, зеленых технологий и логистики", - заявил Цахкна.