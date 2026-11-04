Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу всемирно известного скрипача Дэвида Гарретта - ФОТО

4 ноября всемирно известный скрипач Дэвид Гарретт выступил в Центре Гейдара Алиева с симфоническим шоу Millennium Symphony - Crossover Programme.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и члены ее семьи посмотрели симфоническое шоу.

В рамках уникальной музыкальной программы, объединившей классическую музыку с рок-, поп-композициями и мелодиями из кинофильмов, Дэвид Гарретт в присущей ему виртуозной манере представил произведения Людвига ван Бетховена, Ханса Циммера, Майкла Джексона, а также музыкальные хиты групп Nirvana и Rammstein и других известных исполнителей.

Отметим, что Д.Гарретт дебютировал на сцене в возрасте 10 лет. В 13 лет он стал самым молодым артистом, заключившим контракт с престижным лейблом Deutsche Grammophon. После окончания учебы и по сей день Дэвид Гарретт сотрудничает с такими дирижерами, как Зубин Мета, Кристоф Эшенбах, Риккардо Шайи и Андрес Ороско-Эстрада.

Особое место в творчестве артиста занимает классический альбом ICONIC, который поднялся до четвертой строчки немецкого поп-чарта, что стало исключительным достижением для альбома классической музыки. Кроме того, альбом был удостоен премии Opus Klassik 2023 в номинациях Golden Record и «Бестселлер года». В рамках международного турне с этим классическим репертуаром Дэвид Гарретт дал 113 концертов на пяти континентах.