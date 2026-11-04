Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Президента Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

"Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение.

Передаю Вашему превосходительству сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага Вашей страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего прогресса и процветания.

Выражаю Вашему превосходительству глубокое уважение и почтение".