Белый дом опубликовал фотографию Трампа с подписью «Он по-прежнему ваш президент»

После поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в США Белый дом опубликовал фотографию Дональда Трампа с подписью: «Напоминаем: Трамп по-прежнему ваш президент».

Cоответствующую публикацию в социальной сети разместил также директор Белого дома по коммуникациям Стивен Чунг.

Публикации появились после того, как демократы получили преимущество в Конгрессе.

Результаты выборов предоставляют демократам более широкие возможности в законодательном процессе и осуществлении контроля над президентской администрацией. Вместе с тем, изменение соотношения сил в Конгрессе не прекращает президентских полномочий Трампа.