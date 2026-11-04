Число погибших в результате удара РФ по школе в Запорожской области достигло 40

Число погибших в результате авиаудара России по зданию школы в посёлке Камышеваха Запорожской области Украины достигло 40. Предполагается, что под завалами могут оставаться более 30 человек.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Telegram.

«На данный момент известно о 40 погибших. К сожалению, некоторые тела пока не удалось опознать. Выражаю соболезнования семьям и близким погибших. Под завалами всё ещё могут находиться более 30 человек», — сообщил Зеленский.

По его словам, российские военные сбросили на посёлок девять авиабомб. Первые удары были нанесены по людям, пришедшим в школу за гуманитарной помощью, а последующие — по спасателям и сотрудникам полиции, прибывшим на место происшествия для оказания помощи.